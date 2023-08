Galatasaray verlost Ziyech met huurdeal van uitzichtloze situatie bij Chelsea

Delen via E-mail

Hakim Ziyech vervolgt zijn loopbaan bij Galatasaray. De Turkse topclub heeft de dertigjarige middenvelder zaterdag op huurbasis overgenomen van Chelsea.

Galatasaray heeft in de huurovereenkomst een optie tot koop bedongen. Het contract van Ziyech bij Chelsea loopt nog twee seizoenen door.

Chelsea kaapte Hakim Ziyech in de zomer van 2020 na meerdere goede seizoenen bij Ajax voor 40 miljoen euro (exclusief bonussen) weg uit de Johan Cruijff ArenA. Maar de topvorm die hij in Amsterdam zo vaak etaleerde, vond de 54-voudig Marokkaans international op Stamford Bridge nooit.

Een transfer naar Al Nassr leek deze zomer uitkomst te bieden. Die overstap ketste echter af, doordat er bij Ziyech een knieprobleem zou zijn ontdekt. Ook over zijn overstap naar Galatasaray ontstonden twijfels, na geruchten over problemen die aan het licht zouden zijn gekomen tijdens zijn medische keuring. Die geruchten werden door de vicevoorzitter van de 23-voudig Turks landskampioen ontkend.

Hakim Ziyech haalde bij Chelsea nooit die topvorm als in zijn Ajax-tijd.

In zijn tijd bij Chelsea won Ziyech weliswaar de Champions League, Europese Super Cup en het WK voor clubteams, maar een sleutelrol speelde hij in die successen niet. In 107 wedstrijden voor de Londense club kwam Ziyech tot veertien doelpunten en dertien assists.