Chelsea nadert 1 miljard euro aan spelersuitgaven onder nieuwe eigenaar

Chelsea heeft zich vrijdag versterkt met Roméo Lavia. De negentienjarige middenvelder komt voor circa 60 miljoen euro over van Southampton. Via bonussen kan de uiteindelijke transfersom zelfs uitkomen op 68 miljoen euro.

Daarmee troeft Chelsea opnieuw Liverpool af. Eerder deze week namen 'The Blues' al Moisés Caicedo voor het Britse transferrecord van 133 miljoen euro over van Brighton & Hove Albion. Ook Liverpool, dat naarstig op zoek is naar nieuwe middenvelders, zat achter de Ecuadoraanse international aan.