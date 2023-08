Steijn over beschuldigingen Van Hooijdonk: 'Heeft mij en mijn familie beschadigd'

Maurice Steijn en zijn familie zijn "beschadigd" door Pierre van Hooijdonk. Dat stelt de Ajax-trainer vrijdagochtend in een korte reactie, waarin de Hagenaar zich voor het eerst uitlaat over de beschuldigingen van Van Hooijdonk aan zijn adres.

"Ik ben afgelopen zondagavond, tijdens een uitzending van Studio Voetbal, vals beschuldigd door de heer Van Hooijdonk. Met zijn grensoverschrijdende gedrag heeft hij niet alleen mij beschadigd, maar ook mijn familie. De rectificatie die de heer Van Hooijdonk heeft gemaakt is dan ook volkomen terecht", zegt Steijn in een reactie, die is verspreid door zijn advocaat Jan Kabalt.

Van Hooijdonk beschuldigde Steijn zondag in NOS Studio Voetbal van "duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers" over spelers in zijn tijd als coach van NAC Breda. De analist weigerde daarna dieper op de beschuldigen in te gaan. Steijn nam advocaat Jan Kabalt in de arm.

De Ajax-trainer eiste dat Van Hooijdonk zijn uitspraken publiekelijk zou rectificeren. Steijn gaf de 46-voudig international daar tot woensdagmiddag 12.00 uur de tijd voor. Nadat Van Hooijdonk niet aan die deadline voldeed, spande Steijn een kort geding aan.

Later op de woensdag ging Van Hooijdonk op de site van de NOS echter alsnog door het stof, waarna Steijn van het kort geding besloot af te zien. "Afgelopen zondag heb ik tijdens de uitzending van NOS Studio Voetbal gezegd dat Maurice Steijn betrokken zou zijn geweest bij duistere dealtjes met makelaars. Deze opmerking heb ik in the heat of the moment gemaakt, in een discussie met tafelgasten", aldus Van Hooijdonk.

"Voor mijn opmerking heb ik geen bewijs, en die opmerking had ik daarom ook niet moeten maken. Ik neem hierbij terug wat ik over Maurice heb gezegd en ik bied hem mijn excuses aan. Wanneer het stof is gedaald, neem ik contact op met Maurice om wat tussen ons speelt uit te praten."

Van Hooijdonk keert voorlopig niet terug bij Studio Voetbal

Ondanks zijn excuses zit Van Hooijdonk de komende tijd niet aan tafel bij Studio Voetbal. Dat heeft Jacqueline Smit, hoofd van NOS Sport bekendgemaakt. "Van de gasten aan tafel wordt ook verwacht dat zij hun mening en analyses geven. Het is wel belangrijk dat de beweringen onderbouwd worden. Dat is in deze eerste uitzending van het seizoen onvoldoende of niet gebeurd."

Van Hooijdonk doelde met zijn uitspraken op het seizoen 2020/2021, toen Steijn trainer van NAC was. Sydney van Hooijdonk, de zoon van de oud-voetballer, was destijds speler van de Bredase club. Onder de Haagse trainer was hij niet altijd basisspeler, al speelde dat volgens Van Hooijdonk senior geen rol bij zijn uitspraken over Steijn. Van Hooijdonk zit tegenwoordig in de raad van commissarissen van NAC, maar had destijds geen functie bij de Eerste Divisionist.