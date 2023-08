Jongste Engelse international Walcott zet per direct punt achter loopbaan

Theo Walcott zwaait per direct af als prof. De 34-jarige aanvaller, die 47 keer uitkwam voor de Engelse nationale ploeg, speelde de afgelopen twee seizoenen voor Southampton.

"Ik ben blij dat ik nog aanbiedingen had om mijn carrière voort te kunnen zetten, maar het voelt goed om te stoppen op de plek waar ik ook ben begonnen", meldt Walcott via Instagram.

De vleugelspeler werd opgeleid door Southampton, de club waarvoor hij in het seizoen 2005/2006 op zijn zestiende debuteerde. Ondanks zijn leeftijd én het feit dat 'The Saints' toen uitkwamen in het Championship nam toenmalig bondscoach Sven-Göran Eriksson hem zeer verrassend op in de selectie voor het WK 2006 in Duitsland.

Walcott speelde niet tijdens die eindronde. Later werd hij wel een gewaardeerde kracht bij 'The Three Lions', al werd hij nooit een onomstreden basisspeler. Nog altijd is hij met een leeftijd van 17 jaar en 75 dagen de jongste Engelse international ooit.

De razendsnelle en blessuregevoelige aanvaller verruilde Southampton in 2006 voor Arsenal, waarbij hij tot 2018 zou blijven. Met 'The Gunners' won Walcott twee keer de FA Cup, in 2015 en 2017. Na zijn verblijf in Londen volgden kleurloze periodes bij Everton en Southampton. Met zijn jeugdliefde degradeerde hij afgelopen seizoen uit de Premier League.

In zijn afscheidsboodschap zegt Walcott dat hij er dankbaar voor is dat hij op het veld heeft mogen staan met zoveel ongelooflijke spelers.