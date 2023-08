AZ heeft met linksback Møller Wolfe 'speciale scout' voor treffen met Brann

Voor AZ-linksback David Møller Wolfe is het tweeluik met SK Brann in de play-offs van de Conference League op voorhand speciaal. De 21-jarige Noorse linksback liet de club uit Bergen deze transferwindow achter zich voor een avontuur in Alkmaar.

"Het is surrealistisch dat we Brann treffen", vertelde Møller Wolfe aan AZ TV na de 2-0-zege op FC Santa Coloma, die kwalificatie voor de laatste voorronde betekende na de 0-1-overwinning van afgelopen week in Andorra.

"Deze club betekent veel voor me. Al als kind was ik er fan van en later speelde ik er vier jaar. Ik zal er veel oude bekenden tegenkomen. Hopelijk stelt onze trainer (Pascal Jansen, red.) me veel vragen over Brann. Dan zal ik hem een hele lijst overhandigen met hun sterktes en zwaktes."

Møller Wolfe erkende ruiterlijk dat AZ niet imponeerde tegen Santa Coloma. "Het was niet heel fraai, net zoals de wedstrijd in Andorra van vorige week. Ze maakten het ons lastig."

Van Bommel: 'Kan niet alleen staan op linkerbeen'

Het onbetwiste hoogtepunt van de soms gezapige vertoning was de 1-0 van Ruben van Bommel, die de bal over doelman Josep Gómes in het doel lepelde. Dat deed de negentienjarige aanvaller nota bene met zijn zwakke linkerbeen.

"Het is goed om te weten dat ik daarop niet alleen kan staan", grapte de van MVV Maastricht overgekomen linksbuiten tegen ESPN. "Ik zag de keeper twijfelen en ik dacht: hij moet over hem heen."

Afgelopen zondag was de zoon van Mark van Bommel ook al trefzeker in de Eredivisie-wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (5-1-winst).