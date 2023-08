Arbitragecommissie doet binnen week uitspraak in zaak Eiting-Volendam

De arbitragecommissie doet binnen een week uitspraak in de zaak tussen Carel Eiting en zijn club FC Volendam. Beide partijen troffen elkaar donderdag in Zeist voor behandeling van de zaak die door de middenvelder is aangespannen.

De 25-jarige Eiting wil graag overstappen naar FC Twente, maar hij verschilt van mening met de clubleiding van Volendam over de financiële voorwaarden voor een transfer. De club uit de Eredivisie lichtte vorige maand een optie in het contract van de voormalig Ajacied, waardoor hij tot de zomer van 2025 vastligt in Volendam.

Dat gebeurde kort nadat FC Twente zich had gemeld voor Eiting. De creatieve middenvelder wil graag naar Enschede verkassen en beroept zich daarbij op een afspraak over een vertrekclausule, waardoor hij voor 400.000 euro zou mogen vertrekken. FC Volendam wil echter meer geld zien, naar verluidt 2,5 miljoen euro.

Eiting meldde zich eind vorige week ziek en ontbrak daardoor vrijdag in de eerste competitiewedstrijd van FC Volendam, thuis tegen Vitesse (1-2). Sindsdien heeft hij ook niet meer getraind.

Tijdens de behandeling van de zaak zeiden beide partijen zich door de andere "belazerd en bedrogen" te voelen. De arbitragecommissie komt volgens een woordvoerder van de KNVB binnen een week met een uitspraak.