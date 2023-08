Nederland kan omhoogkijken op coëfficiëntenlijst: Portugal al twee troeven kwijt

Nederland hoeft voorlopig niet achteruit te kijken als het om de zesde plek op de coëfficiëntenlijst gaat. Waar Nederland dit seizoen nog geen fout heeft gemaakt, is Portugal in deze fase al twee troeven kwijt.

Die zekerheid heeft Nederland ook voor het daaropvolgende seizoen, mits de zesde plek ook na dit seizoen een feit is. In de strijd om die positie is Portugal de naaste belager, maar het Zuid-Europese land is nog niet bepaald aan een Europees successeizoen bezig.