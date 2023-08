AZ mede dankzij fraaie goal Van Bommel simpel naar play-offs Conference League

Delen via E-mail

AZ heeft donderdagavond eenvoudig de play-offs van de Conference League bereikt. Mede dankzij een fenomenale goal van Ruben van Bommel won de ploeg van trainer Pascal Jansen met 2-0 van Santa Coloma uit Andorra.

Door de 0-1-overwinning van vorige week was dat voor de Alkmaarders ruim genoeg om de play-offs van het Europese toernooi te halen. Daarin is het Noorse SK Brann, dat het Portugese Arouca uitschakelde, de tegenstander.

De pas negentienjarige Van Bommel, die deze zomer overkwam van MVV en donderdag zijn eerste Europese wedstrijd speelde, schoot in de veertigste minuut van grote afstand raak. De zoon van Mark van Bommel zag dat de doelman van de bezoekers ver uit zijn doel stond en plaatste de bal met veel gevoel in het doel.

Van Bommel, die in de slotfase een publiekswissel kreeg, zette zo een indrukwekkend begin van zijn periode bij AZ voort. Zondag scoorde de middenvelder ook al bij zijn Eredivisie-debuut tegen Go Ahead Eagles (5-1-winst).

Mayckel Lahdo zorgde in de slotfase voor de 2-0.

In de slotfase bepaalde Mayckel Lahdo de eindstand. De twintigjarige Zweed kon in een leeg doel binnentikken na goed voorbereidend werk van Djordje Mihailovic, die de bal op een presenteerblaadje afgaf. Twee minuten eerder had Lahdo ook al hard op de lat geschoten.