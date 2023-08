Ajax treft Ludogorets in strijd om plek in hoofdtoernooi van Europa League

Ludogorets is later deze maand de tegenstander van Ajax in de strijd om een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League. De Bulgaarse club won donderdag in de derde voorronde overtuigend van FC Astana.

Ludogorets verloor het eerste duel met FC Astana vorige week nog met 2-1, maar de kampioen van Bulgarije poetste die achterstand voor eigen publiek eenvoudig weg. Met voormalig FC Groningen-keeper Sergio Padt op de bank won Ludogorets met 5-1.

Ludogorets staat al jaren op eenzame hoogte in Bulgarije. De club werd dit jaar voor de twaalfde keer op rij landskampioen en schopte in februari in de tussenronde van de Conference League tegen Anderlecht. Voor Ajax eindigde het Europese seizoen vorig jaar in dezelfde periode in de Europa League.

De wedstrijden tussen Ajax en Ludogorets worden op 24 en 31 augustus gespeeld. Mocht de ploeg van trainer Maurice Steijn ten onder gaan tegen Ludogorets, dan gaat de recordkampioen van Nederland naar de groepsfase van de Conference League.

Europa League hoogst haalbare voor Ajax dit seizoen

Ajax is veroordeeld tot het spelen van de Europa League-play-offs, omdat het vorig seizoen teleurstellend derde werd in de Eredivisie. De laatste drie seizoenen was Ajax direct geplaatst voor de Champions League. In de twee jaar daarvoor deed Ajax na play-offs mee aan het miljoenenbal.

Dit jaar is Feyenoord als landskampioen automatisch geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. PSV heeft ook nog kans om het grootste Europese hoofdtoernooi te bereiken. De club won dinsdag van Sturm Graz en treft Rangers FC in de play-offs.