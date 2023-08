Tadic en Szymanski belangrijk voor Twente-opponent Fener in onderbroken duel

FC Twente speelt in de laatste Conference League-voorronde tegen het Fenerbahçe van onder anderen Dusan Tadic en Sebastian Szymanski. De Turken wonnen met 0-3 van het Sloveense Maribor. John van den Brom en Lech Poznan werden pijnlijk uitgeschakeld, terwijl Patrick Kluivert met zijn Adana Demirspor wél de play-offronde bereikte.

Afgelopen week won Fener in eigen huis met gemak van Maribor (3-0). Met onder anderen Ferdi Kadioglu (ex-NEC), Szymanski (ex-Feyenoord) en Tadic (in het verleden bij FC Groningen, FC Twente en Ajax) in de ploeg kwam het al snel op een 0-1-voorsprong via Irfan Kahveci. Dit was ook de ruststand, hoewel Maribor in de persoon van Arnel Jakupovic na een half uur spelen een strafschop miste.

In de tweede helft lag de wedstrijd lange tijd stil vanwege ongeregeldheden op de tribunes. Supporters van Maribor zochten de confrontatie met de Turkse bezoekers. Dit leidde tot enkele schermutselingen, waarbij hard werd opgetreden om de groepen te scheiden.

De Sloveense politie zag zich genoodzaakt alle Fenerbahçe-fans uit het stadion te verwijderen. De Turkse fans weigerden het stadion te verlaten, waarna agenten met charges en pepperspray ingrepen. In totaal lag de wedstrijd zo'n 25 minuten stil.

Na de hervatting maakte Szymanski nog 0-2 en Tadic 0-3, waardoor de Turkse grootmacht comfortabel won en zich kan gaan opmaken voor een tweeluik met FC Twente. De tukkers wonnen eerder op de avond met 0-3 van Riga FC. De wedstrijden tegen Twente zijn op 24 en 31 augustus.

De club uit Istanboel versterkte zich deze transferwindow behoorlijk. Behalve Tadic en Szymanski werden ook Ryan Kent (Rangers FC), Edin Dzeko (Internazionale) en Fred (Manchester United) aan de selectie toegevoegd.

Onder anderen Ferdi Kadioglu viert de 0-1 van Fenerbahçe. Foto: Getty Images

Van den Brom pijnlijk uitgeschakeld, Kluivert naar Genk

Het Lech Poznan van John van den Brom werd pijnlijk uitgeschakeld in Slowakije. De Poolse equipe verloor met 3-1 van Trnava, dat vorig seizoen derde was geworden in de Slowaakse Fortuna Liga. Trnava-verdediger Lukás Stetina, die met een omhaal zeer fraai de 3-1 maakte, deelde de genadeklap uit.

Ondanks tien minuten blessuretijd wist Lech de 3-2 niet meer te maken. Omdat er vorige week in eigen huis slechts met 2-1 was gewonnen, betekende dat een uitschakeling voor het elftal van Van den Brom, in het verleden trainer van onder meer AZ, FC Utrecht en Anderlecht. Vorig seizoen reikte het elftal nog tot de kwartfinales, waarin het werd uitgeschakeld door Fiorentina.

De return tussen het Turkse Adana Demirspor van Patrick Kluivert en het Kroatische Osijek was na de 5-1-overwinning van Demirspor vorige week een formaliteit. Een stunt van de Kroaten bleef uit, hoewel ze wel met 3-2 wonnen van Kluiverts formatie.

In de play-offronde wacht nu een wedstrijd tegen Genk, dat in de derde voorronde van de Europa League over twee wedstrijden verloor van Olympiacos en dus instroomt in de Conference League.