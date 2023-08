Ajax bevestigt komst Gaaei: rechtsback nog voor vertrek van Sánchez binnen

Ajax heeft Anton Gaaei donderdag gepresenteerd als nieuwe aanwinst. De rechtsback komt over van het Deense Viborg FF, dat naar verluidt zo'n 4 miljoen euro ontvangt.

Bij Ajax moet de twintigjarige Gaaei de opvolger worden van Jorge Sánchez, die na een moeizaam eerste seizoen op het punt staat om te vertrekken. De Mexicaan is naar verluidt dicht bij een tijdelijke overstap naar FC Porto, dat hem ook definitief kan inlijven.

Gaaei was een jaar geleden nog een linksbuiten die dertien goals maakte in de onder 19-competitie in Denemarken. Bij het eerste elftal van Viborg FF werd hij omgeturnd tot rechtsback. Tot dusver speelde hij 38 wedstrijden in de hoofdmacht van de Deense club.

In de Johan Cruijff ArenA gaat Gaaei concurreren met Devyne Rensch, die in de eerste wedstrijden van trainer Maurice Steijn de voorkeur kreeg als rechtsback. De twintigjarige verdediger kan ook op de andere posities in de achterhoede uit de voeten.

Gaaei tekent een contract voor vijf jaar en is de tweede versterking voor de verdediging van Ajax in deze transferperiode. Eerder pikte de club Jakov Medic op bij St. Pauli. De Kroaat maakte in zijn debuut meteen indruk met een fraai doelpunt tegen Heracles Almelo (4-1).

Het is nog onbekend of Gaaei op tijd speelgerechtigd is voor de volgende wedstrijd van Ajax. Die staat zaterdag op het programma. De 36-voudig landskampioen neemt het dan in de Eredivisie op tegen Excelsior (aftrap 16.30 uur).