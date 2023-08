FC Twente klaart klusje in Riga en staat weer in play-offs Conference League

FC Twente heeft donderdag zonder veel problemen de play-offs om een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League bereikt. De Enschedeërs hebben met 0-3 gewonnen van Riga FC, dat vorige week in eigen huis al met 2-0 was verslagen.

FC Twente had het op bezoek bij Riga FC wel lastiger dan in de thuiswedstrijd, maar dankzij een aantal goede reddingen van doelman Lars Unnerstall hield de ploeg de nul. Daan Rots maakte na bijna een uur op fraaie wijze de 0-1, waarna het tweeluik min of meer beslist was.

In de absolute slotfase nam FC Twente nog meer afstand van Riga FC, de koploper van de Letse competitie. Invaller Gijs Besselink maakte in de negentigste minuut de 0-2, waarna Ajax-huurling Naci Ünüvar met de 0-3 voor het slotakkoord zorgde.

Door de zege staat FC Twente opnieuw in de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. FC Twente bereikte die ronde vorig jaar ook, maar verloor daarin over twee duels van Fiorentina. Die club reikte vorig jaar zelfs tot de eindstrijd.

Ook dit jaar heeft FC Twente het niet getroffen met de loting. De kans is groot dat Fenerbahçe de tegenstander wordt. De Turkse club won met voormalig FC Twente-spelers Dusan Tadic en Jayden Oosterwolde het eerste duel met NK Maribor met 3-1. Het tweede duel is nog bezig.

De meegereisde FC Twente-fans op de tribune in Riga. Foto: Pro Shots

Stroeve start van FC Twente

Na de winst van de play-offs van de Eredivisie moest FC Twente drie hordes nemen voor een plek in de Conference League. De Twentenaren versloegen Hammarby al en zetten vorige week met de 2-0-zege op Riga FC al een stap naar de volgende ronde.

Met de comfortabele marge op zak begon FC Twente donderdag in Letland niet helemaal scherp aan de return. Zonder de niet fitte Sem Steijn en Michel Vlap kreeg de thuisploeg de meeste kansen. Doelman Unnerstall moest meermaals optreden.

FC Twente kon er weinig tegenover stellen, al doken Youri Regeer en Manfred Ugalde wel gevaarlijk op voor het doel van Riga FC. Regeer verzuimde het doel van keeper Nils Purins onder schot te nemen, terwijl Ugalde op het moment van schieten uitgleed.

De invallers gaven de zege van FC Twente extra glans. Foto: Pro Shots

FC Twente mag hopen op eerste Europese deelname in elf jaar

In de tweede helft maakte FC Twente alsnog het verschil in het summiere stadion van Riga FC. Rots, die vorige week ook al trefzeker was, had alle tijd om een hoek uit te zoeken. De buitenspeler maakte daar dankbaar gebruik van: hij knalde de bal via de onderkant van de lat binnen.

Na het openingsdoelpunt leek de wedstrijd gespeeld en gaf trainer Joseph Oosting verschillende reserves de kans om zich te laten zien. Besselink en Ünüvar grepen hun kans. Beide spelers waren trefzeker en gaven de zege in Letland nóg meer glans.