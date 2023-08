Engeland gunt Wiegman standbeeld en sluit haar niet uit als coach mannenelftal

Sarina Wiegman krijgt waarschijnlijk een standbeeld bij het legendarische Wembley-stadion in Londen, zo heeft de Engelse voetbalbond FA donderdag bekendgemaakt. De voetbalbond sluit bovendien niet uit dat Wiegman ooit bondscoach van het Engelse mannenelftal wordt.

Volgens algemeen directeur Mark Bullingham van de FA zijn die plannen voor een standbeeld er al sinds het EK van vorig jaar in eigen land, dat de Engelse voetbalsters onder leiding van bondscoach Wiegman wonnen. De ploeg van de 53-jarige Nederlandse heeft nu ook de WK-finale gehaald, waarin Spanje zondag de tegenstander is.

"Het zou gepast zijn om naast Wembley iets te hebben wat herinnert aan dat succes", zei Bullingham donderdag tegen Engelse media. "We zijn daarover in gesprek, onder meer met de lokale overheid. Diverse partijen moeten toestemming geven. Daar zijn we nu mee bezig. De volgende fase is het ontwerp."

Volgens de FA-directeur is het de bedoeling om niet alleen een standbeeld van Wiegman te maken, maar iets van het hele team. Op het KNVB-complex in Zeist staat sinds de zomer van 2021 al een standbeeld van Wiegman. De oud-voetbalster en voormalig bondscoach van Oranje kreeg als eerste vrouw een plek in de beeldentuin vanwege haar betekenis voor de 'Leeuwinnen' en het vrouwenvoetbal in Nederland.

Wiegman won met de Nederlandse voetbalsters in 2017 het EK in eigen land en twee jaar later bereikte haar ploeg de finale van het WK in Frankrijk. Na de Olympische Spelen van Tokio in 2021 verruilde ze de 'Leeuwinnen' voor de Engelse 'Lionesses'. Daarmee herhaalde Wiegman haar successen, door ook het EK te winnen en de WK-finale te halen.

Sarina Wiegman haalde eerde deze week met Engeland de WK-finale. Foto: Getty Images

'Sarina kan alles doen wat ze wil in het voetbal'

Bullingham kreeg donderdag de vraag of Wiegman ook bondscoach zou kunnen worden van de Engelse mannenploeg. "Sarina kan alles doen wat ze wil in het voetbal", antwoordde de directeur, die verder de vraag enigszins leek te willen ontwijken.

Gareth Southgate, de huidig bondscoach van Engeland, heeft nog een contract tot en met het EK van volgend jaar in Duitsland. "Mensen zeggen altijd: hij is de beste man voor deze baan. Maar waarom moet het een man zijn? Wij zeggen altijd: dit is de beste persoon voor deze baan."

De Amerikaanse voetbalbond zoekt na het vertrek van Vlatko Andonovski een nieuwe bondscoach voor de vrouwenploeg, die jarenlang de nummer één van de wereld was, maar nu op het WK al vroeg strandde. De naam van Wiegman werd direct genoemd.