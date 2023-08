RKC haalt Niemeijer terug naar Nederland, NEC shopt opnieuw in Japan

Delen via E-mail

Reuven Niemeijer keert in het shirt van RKC Waalwijk terug op de Nederlandse velden. De middenvelder komt over van Serie B-club Brescia Calcio. NEC versterkte zich donderdag met Kodai Sano.

Niemeijer tekent bij RKC een contract tot de zomer van 2024 met een optie voor nog een jaar. Niemeijer kwam vorig jaar in zeventien wedstrijden in actie voor Brescia Calcio. Daarin wist hij zich niet te onderscheiden met doelpunten.

Voor de 28-jarige Niemeijer betekent de overstap naar RKC een terugkeer naar Nederland. Hij speelde voor zijn avontuur in Italië voor Heracles Almelo, FC Emmen en Excelsior. Niemeijer speelde tot late leeftijd bij de amateurs.

Eerder op de dag werd bekend dat NEC opnieuw een versterking uit Japan heeft gehaald. Na aanvaller Koki Ogawa gaat ook Sano in Nijmegen voetballen. De negentienjarige Sano komt over van de Japanse tweededivisionist Fagiano Okayama en tekent bij NEC voor vijf jaar.

"Kodai is een technisch vaardige speler, die op meerdere aanvallende posities uit de voeten kan", zegt technisch directeur Carlos Aalbers. "We hebben hem afgelopen zomer goed bekeken tijdens het WK voor spelers onder twintig jaar, waarin hij elke wedstrijd basisspeler was."