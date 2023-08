Bondscoach Amerikaanse vrouwen stapt op na historisch slecht WK

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Vlatko Andonovski is niet langer de bondscoach van het vrouwenteam van de Verenigde Staten. Na een mislukt WK heeft de 46-jarige Noord-Macedoniër zelf besloten op te stappen.

'Team USA' reisde reisde vorige maand naar Australië af om haar wereldtitel te verdedigen, maar werden al in de achtste finales uitgeschakeld door Zweden. Na de vroege uitschakeling ontstonden twijfels over het aanblijven van Andonovski, die dus per direct vertrekt bij de het Amerikaanse vrouwenteam.