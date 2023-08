Arjen Robben keert met stage als jeugdtrainer terug bij FC Groningen

Arjen Robben keert als jeugdtrainer terug bij FC Groningen. De voormalige buitenspeler gaat stage lopen in de jeugdopleiding van de Keuken Kampioen Divisie-club.

"Ik noem het voor mezelf nog een soort van ontdekkingsfase", licht de 39-jarige Robben zijn terugkeer toe. "Ik wil me nog niet vastpinnen door te zeggen: 'Dit is het!' Ik wil vooral ontdekken en kijken of ik dit over een jaar nog steeds heel leuk vind en of het bij me past."