Messi, Haaland en De Bruyne nog in de race voor UEFA Speler van het Jaar-titel

Lionel Messi, Erling Haaland en Kevin De Bruyne zijn de drie overgebleven kandidaten voor de titel UEFA Speler van het Jaar. De Europese voetbalbond maakt de winnaar op 31 augustus bekend.

Donderdag bracht de UEFA de eerder opgestelde shortlist terug tot drie. Dat gebeurde na een stemming onder trainers en journalisten. Zij mochten hun stem baseren op wat spelers vorig seizoen voor zowel hun club als hun land hadden gepresteerd.

Messi werd vorig seizoen kampioen met Paris Saint-Germain. Maar de grootste prestatie van de zevenvoudig winnaar van de Gouden Bal was uiteraard de wereldtitel met Argentinië. Messi speelde op het WK in Qatar een sleutelrol voor zijn land, met zeven doelpunten en drie assists in zeven wedstrijden.

Haaland en De Bruyne wonnen beiden vorig seizoen de treble met Manchester City, ofwel de Premier League, FA Cup en Champions League. Zowel de Engelse club als beide spelers grepen voor de eerste keer de eindzege in het miljardenbal.

Met name Haaland was ongekend op schot voor Manchester City. De Noor kwam in zijn eerste seizoen voor 'The Citizens' tot het duizelingwekkende aantal van 52 doelpunten, waarvan maar liefst 36 in de Premier League.

De titel UEFA Speler van het Jaar, officieel 'UEFA Men's Player of the Year Award' genoemd, werd in 2011 in het leven geroepen. Vanaf 2017 wordt de titel onder de huidige naam uitgereikt. Daarvoor gebeurde dat als 'UEFA Best Player in Europe Award'. Virgil van Dijk is de enige Nederlandse winnaar. De Liverpool-verdediger mocht zich in 2019 de beste van Europa noemen.

Recente winnaars UEFA Speler van het Jaar-titel 2017: Cristiano Ronaldo

2018: Luka Modriç

2019: Virgil van Dijk

2020: Robert Lewandowski

2021: Jorginho

2022: Karim Benzema

Guardiola, Inzaghi of Spalletti Coach van het Jaar

De UEFA maakte donderdag ook bekend dat Josep Guardiola, Simone Inzaghi, Luciano Spalletti de overgebleven drie kandidaten zijn voor de titel Coach van het Jaar. Guardiola won zoals bekend de treble met Manchester City. Simone Inzaghi bereikte met Internazionale verrassend de Champions League-finale, maar verloor die dus van Guardiola. Spalletti werd met Napoli na 33 jaar weer kampioen van Italië.

Wie zich kroont tot UEFA Speler van het Jaar wordt bekend op 31 augustus tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League. Die loting wordt gehouden in het Monaco.