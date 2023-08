Arsenal-coach Arteta rekent dit seizoen niet meer op geblesseerde Timber

Arsenal-trainer Mikel Arteta rekent dit seizoen niet meer op Jurriën Timber. De 22-jarige verdediger liep afgelopen weekend een zware knieblessure op en ondergaat binnenkort een operatie.

"Het is een grote tegenvaller, vooral voor hem zo snel na zijn komst. Maar ook voor ons als club", zei Arteta donderdag op een persconferentie in de aanloop naar het competitieduel met Crystal Palace van komende maandag.

Arsenal betaalde Ajax deze zomer 40 miljoen euro voor Timber. De Oranje-international maakte afgelopen zaterdag zijn Premier League-debuut tegen Nottingham Forest (2-1-winst). Hij viel in die wedstrijd na vijftig minuten uit.

"We hebben hem met duidelijke bedoelingen gehaald en het was duidelijk wat hij aan het team toevoegde", vervolgde Arteta. "Nu missen we hem de rest van het seizoen, terwijl hij ons op verschillende plekken in de verdediging had kunnen helpen."

Timber mist duels van Oranje

Arteta zei dat Arsenal mogelijk de transfermarkt opgaat voor een vervanger van Timber. "We moeten anticiperen op de nieuwe situatie. Er zijn niet veel alternatieven beschikbaar, maar dat biedt kansen voor iedereen."

Timber mist sowieso de komende interlands van het Nederlands elftal tegen Griekenland (7 september) en Ierland (10 september) in de EK-kwalificatie. Oranje vervolgt het kwalificatietoernooi later met wedstrijden tegen Frankrijk, Griekenland, Ierland en Gibraltar in oktober en november.