Tim Krul keert op 35-jarige leeftijd bij Luton Town terug in de Premier League

Tim Krul heeft donderdag zijn transfer van Norwich City naar promovendus Luton Town afgerond. De 35-jarige doelman is daarmee na Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) en Mark Flekken (Brentford) de derde Nederlandse keeper in de Premier League.

Krul was eerder in de Premier League actief voor Norwich City en Newcastle United. De vijftienvoudig Oranje-international speelde tot nu toe 222 wedstrijden op het hoogste Engelse niveau.

De routinier is verheugd over zijn transfer naar Luton Town, dat de voorbije jaren een opmars beleefde in de Engelse voetbalpiramide. "Het verhaal van Luton Town is geweldig. De club heeft een geweldige reis afgelegd de afgelopen negen jaar", zegt Krul op de site van Luton Town.

Manager Rob Edwards is blij met de komst van Krul. "Tim is een leider. Een topkeeper die nog steeds erg gretig is. Hij is daarnaast een geweldige gozer met ervaring in de Premier League en op het WK."