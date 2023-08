Armenteros verlaat Heracles voor derde keer en tekent in Saoedi-Arabië

Samuel Armenteros vertrekt definitief bij Heracles Almelo. De 33-jarige spits tekent een contract bij Al Kholood, dat uitkomt op het tweede niveau in Saoedi-Arabië.

Armenteros was in drie periodes actief bij Heracles. Tussen 2009 en 2013 groeide de Zweed uit tot een gevaarlijke spits in de Eredivisie. In 2016 keerde hij voor een jaar terug. Afgelopen januari sloot hij zich opnieuw aan bij Heracles, dat vervolgens kampioen werd in de Keuken Kampioen Divisie.