Ajax-trainer Steijn ziet af van kort geding tegen Van Hooijdonk na excuses

Ajax-trainer Maurice Steijn ziet af van het kort geding dat hij tegen Pierre van Hooijdonk had aangespannen. De analist maakte woensdag excuses voor zijn uitlatingen over de coach in het tv-programma Studio Voetbal.

"Hij heeft aan onze eisen voldaan en daarmee is het kort geding van de baan", zegt Steijns advocaat Jan Kabalt tegen het ANP.

Van Hooijdonk beschuldigde Steijn zondag van "betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers" in diens periode bij NAC Breda. Steijn eiste een rectificatie vóór woensdag 12.00 uur. Omdat excuses uitbleven, spande de coach een kort geding aan.

Later op de woensdagmiddag besloot Van Hooijdonk alsnog excuses te maken. Hij liet via de site van de NOS weten dat hij zijn uitspraken betreurt. "Deze opmerking heb ik in 'the heat of the moment' gemaakt, in een discussie met tafelgasten. Voor mijn opmerking heb ik geen bewijs en die opmerking had ik daarom ook niet moeten maken."

"Ik neem hierbij terug wat ik over Maurice heb gezegd en ik bied hem mijn excuses aan. Wanneer het stof is gedaald, neem ik contact op met Maurice om wat tussen ons speelt, uit te praten."

Maurice Steijn was in het seizoen 2020/2021 trainer van NAC Breda. Foto: Pro Shots

Van Hooijdonk is voorlopig niet bij NOS te zien

Van Hooijdonk is de komende tijd niet te zien in Studio Voetbal. Het is onduidelijk of sportzender ESPN de oud-spits handhaaft als analist bij wedstrijden.

"Van de gasten aan tafel wordt ook verwacht dat zij hun mening en analyses geven", zei Jacqueline Smit, hoofd van NOS Sport. "Het is wel belangrijk dat de beweringen onderbouwd worden. Dat is in deze eerste uitzending van het seizoen onvoldoende of niet gebeurd."