Guardiola deelt in euforie van Super Cup-winst sneer uit aan Premier League

Manager Josep Guardiola is verheugd over de winst van de Europese Super Cup, maar baalt wel dat Manchester City zaterdag alweer in actie komt in de Premier League. De Spanjaard herhaalde woensdag dat het speelschema te vol is.

"Morgen zullen we nog blijer zijn met de overwinning, maar er zal geen druppel alcohol worden gedronken", verzekerde Guardiola na afloop van de zege op Sevilla. City versloeg de Spaanse club in het Griekse Piraeus na strafschoppen. Nemanja Gudelj miste de laatste penalty namens Sevilla.

"We moeten nu zo snel mogelijk herstellen en terugreizen naar Engeland", zei Guardiola. "Ik wil de Premier League ontzettend graag bedanken dat we op zaterdag tegen Newcastle United spelen en niet op zondag of maandag. Echt ontzettend bedankt."

Guardiola klaagde voorafgaand aan het seizoen al over de volle voetbalkalender. "Het wordt elk jaar erger. Waar eindigt dit? Ik heb eerlijk gezegd geen idee", verzuchtte de coach tegen The Guardian. "Kijk eens hoeveel spelers nu al, tijdens de voorbereiding, een blessure hebben opgelopen."

Guardiola wil ook WK voor clubs winnen

Guardiola benadrukte woensdag dat hij erg blij is met vierde prijs voor City dit kalenderjaar. De Engelse grootmacht won eerder de Champions League, de Premier League en de FA Cup. Op 6 augustus verloor de ploeg de strijd om het Community Shield tegen Arsenal na strafschoppen.

"We moeten nog één prijs veroveren om de cirkel rond te maken. Dat kan in december als we de wereldbeker voor clubs winnen", zei Guardiola, die voor de vierde keer de Europese Super Cup won. De tacticus legde met FC Barcelona (2009 en 2011) en Bayern München (2013) ook al beslag op de trofee.