Manchester City verovert Europese Super Cup na penalty's tegen Sevilla

Manchester City heeft woensdag voor het eerst de Europese Super Cup gewonnen. De Champions League-winnaar was in het Griekse Piraeus via penalty's te sterk voor Sevilla, nadat de wedstrijd na negentig minuten in 1-1 was geëindigd.

Youssef En Nesyri bracht Sevilla halverwege de eerste helft op voorsprong. Na ruim een uur zorgde Cole Palmer voor de gelijkmaker.

Er kwam geen verlenging aan te pas, maar een strafschoppenserie gaf meteen de doorslag. Daarin trok Manchester City met 5-4 aan het langste eind.

Manchester City speelde de strijd om de Europese Super Cup voor het eerst. De Engelse kampioen won eerder dit jaar voor het eerst de Champions League door Internazionale met 1-0 te verslaan.

Voor Manchester City is de Europese Super Cup de eerste prijs van het seizoen. Anderhalve week geleden verloor de ploeg van coach Josep Guardiola nog via penalty's de strijd om het Community Shield tegen Arsenal.

Sevilla stond voor de zevende keer in de strijd om de Europese Super Cup. De Spanjaarden veroverden in mei voor de zevende keer de Europa League door AS Roma via penalty's te kloppen. Van de zes voorgaande duels om de Europese Super Cup won Sevilla er slechts één: in 2006 tegen FC Barcelona (3-0).

Aké dicht bij openingsgoal en winnende treffer

In het Karaiskakis Stadium waren de eerste kansen voor Manchester City. Zo kopte Nathan Aké in de achtste minuut op doel, maar werd zijn inzet gekeerd door Sevilla-keeper Yassine Bounou.

Een kwartier later was het aan de andere kant bij een van de weinige gevaarlijke momenten wel raak. En Nesyri kopte tussen City-verdedigers Aké en Josko Gvardiol in knap raak uit een afgemeten voorzet van Marcos Acuña.

City stichtte in het vervolg van de eerste helft nauwelijks gevaar en kreeg pas na rust weer kansen. Wel ontsnapten 'The Citizens' vroeg in de tweede helft aan de 2-0 toen En Nesyri recht op doelman Ederson schoot.

Daarna nam City weer de regie in handen en dat leidde in de 63e minuut tot de gelijkmaker van Palmer. De 21-jarige middenvelder kopte in vrijstaande positie raak na een voorzet van Rodri, terwijl Sevilla vooral op Erling Haaland lette. Aké was in de blessuretijd nog dicht bij de 2-1, maar zijn kopbal werd over getikt door Bounou.