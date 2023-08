Arnautovic rondt opvallende transfer af en keert na dertien jaar terug bij Inter

De transfer van Marko Arnautovic van Bologna naar Internazionale is afgerond. De 34-jarige aanvaller maakt op huurbasis de overstap naar de Italiaanse topclub. Dertien jaar geleden speelde Arnautovic al één seizoen voor Inter.

"Ik kan mijn geluk niet op", vertelt Arnautovic op X (zoals Twitter nu heet) aan zijn nieuwe werkgever "Het is een geweldige eer om terug te keren bij Inter. Dertien jaar geleden was ik meer fan dan een speler. Nu ik terug ben, wil ik er alles aan doen om te helpen bij het winnen van een prijs."

Over de hoogte van de eventuele koopoptie zeggen beide partijen niets. Italiaanse media repten eerder over een transfersom van 10 miljoen euro. In Nederland beleefde Arnautovic zijn grote doorbraak als prof bij FC Twente, waarna hij in 2009/2010 werd uitgeleend aan Inter.