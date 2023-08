FC Barcelona-trainer Xavi twee duels geschorst na rode kaart in openingsduel

FC Barcelona-trainer Xavi moet een schorsing van twee wedstrijden uitzitten. De Spanjaard kreeg zondag tijdens het competitieduel met Getafe rood wegens aanmerkingen op de arbitrage.

Xavi werd twintig minuten voor tijd naar de tribune gestuurd nadat hij zich bij de vierde official had beklaagd over scheidsrechter César Soto Grado. De reden daarvoor was dat hij volgens de arbiter "met opgeheven armen protesterend zijn trainersvak verliet, nadat hij al een keer was gewaarschuwd".