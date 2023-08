Jansen verwacht beterschap van AZ tegen Santa Coloma: 'We waren niet onszelf'

Pascal Jansen vond het niet leuk om naar AZ te kijken in de eerste wedstrijd van de derde voorronde van de Conference League tegen Santa Coloma uit Andorra (0-1-zege). De trainer van de Alkmaarders eist donderdag in de return beterschap van zijn ploeg.

Zonder te overtuigen won AZ het uitduel met het nietige Santa Coloma met minimale cijfers. "Het is niet een wedstrijd waarvan ik genoten heb", blikte Jansen woensdag terug op de clubsite. "Ik vond het niet zo leuk om naar te kijken ook. Wat het precies is geweest, vind ik lastig te zeggen."

De coach constateert dat zijn ploeg "niet zichzelf" was in Andorra. "En als je ons een klein beetje kent, is het vreemd dat je zo'n duel te zien krijgt." Zijn ploeg gaf zondag een reactie door het openingsduel in de Eredivisie overtuigend met 5-1 te winnen van Go Ahead Eagles.

"We hebben de wedstrijd in Andorra gewonnen en het één en ander rechtgezet in het weekend, maar niet meer dan dat. We zijn klaar om onszelf te verbeteren."

Met het vertrek van Sam Beukema (Bologna), Milos Kerkes (Bournemouth) en Tijjani Reijnders (AC Milan), zwaaide AZ de nodige basisspelers uit. "Er is een aantal belangrijke spelers vertrokken en dat is een proces waar we eerder al mee te maken hebben gehad bij AZ. Dat is niet vreemd."

"Zo gaan wij onze weg weer vinden. Dan gaat blijken hoe deze ploeg zich houdt ten opzichte van de ploeg van vorig seizoen. Onze doelstellingen blijven helder en duidelijk."

De wedstrijd in het AFAS Stadion begint donderdagavond om 20.45 uur. Als AZ afrekent met Santa Coloma wacht in de laatste voorronde de winnaar van het tweeluik tussen het Noorse SK Brann of het Portugese FC Arouca. De Portugezen wonnen het eerste duel in eigen huis met 2-1.

Oosting waakt voor onderschatting tegen Riga

FC Twente moet donderdagavond ook aan de bak in de derde voorronde van de Conference League. De heenwedstrijd tegen het Letse Riga FC werd met 2-0-gewonnen in Enschede. "We staan hier absoluut niet in de veronderstelling dat we al een ronde verder zijn", zei trainer Joseph Oosting tegen het clubkanaal.

"Het moge duidelijk zijn dat wij er donderdagavond flink aan moeten trekken om het niveau aan te tikken dat we kunnen halen", vervolgde hij. "Afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Almere City (1-4-zege) hebben we kunnen zien dat het lastig kan zijn tegen een ploeg die met energie, opportunisme en mannelijk voetbal op zoek gaat naar het geluk."

"Ik vind dat we daarvoor gewaarschuwd moeten zijn. Riga FC moet iets forceren en zal denk ik op een vergelijkbare manier de strijd aan gaan." Om 19.00 uur Nederlandse tijd wordt er in Letland afgetrapt voor de return.