Dreun voor Arsenal en Oranje: Timber maanden uit roulatie door kruisbandletsel

Arsenal moet het maandenlang zonder Jurriën Timber stellen. Volgens de Premier League-club heeft de Oranje-international een blessure aan zijn voorste kruisband opgelopen.

"Na gedetailleerde beoordelingen van specialisten kunnen we bevestigen dat Jurriën Timber een blessure heeft opgelopen aan de voorste kruisband in zijn rechterknie", meldt Arsenal woensdag op zijn website .

Timber wordt in de komende dagen geopereerd. 'The Gunners' melden niet hoelang de verdediger precies is uitgeschakeld.