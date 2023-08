Van Hooijdonk gaat Ajax-trainer Steijn excuses aanbieden na beschuldigingen

Pierre van Hooijdonk gaat zijn excuses aanbieden aan Maurice Steijn, naar aanleiding van zijn uitlatingen in het praatprogramma Studio Voetbal van de NOS. De Ajax-trainer had Van Hooijdonk een ultimatum gesteld om zijn excuses aan te bieden.

Steijn had, samen met zijn advocaat Jan Kabalt, Van Hooijdonk tot woensdag 12.00 uur de tijd gegeven om zijn uitspraak van zondag te rectificeren. Aan tafel bij Studio Voetbal betichtte Van Hooijdonk Steijn van "duistere dealtjes met bevriende makelaars over spelers" in zijn tijd als coach van NAC.

De toelichting ontbrak, waarna Steijn zijn advocaat inschakelde. Hij eiste dat Van Hooijdonk zijn uitspraken terug zou nemen. De NOS meldt dat de analist "gaat voldoen aan de eisen" van Steijn.

Het is nog onduidelijk of het kort geding met de aangekondigde excuses van Van Hooijdonk nu van de baan is. De NOS laat weten dat het nog niet besloten heeft of er toekomst is voor de oud-voetballer als analist bij de publieke omroep.

Steijn en Van Hooijdonk hebben slechte relatie

Van Hooijdonk doelde in Studio Voetbal op het seizoen 2020/2021, toen Steijn trainer van NAC was. Sydney van Hooijdonk, de zoon van de oud-voetballer, was destijds speler in het Rat Verlegh Stadion. Hij was niet altijd basisspeler onder Steijn, maar dat speelde volgens Van Hooijdonk senior geen enkele rol bij zijn uitspraken over de coach.

Van Hooijdonk had destijds geen officiële functie bij NAC, maar zit tegenwoordig in de raad van commissarissen van de Eerste Divisionist. NAC benadrukte tegenover NU.nl dat Van Hooijdonk zijn uitspraken op persoonlijke titel deed. "Hij zat daar niet als vertegenwoordiger van onze club en als lid van onze rvc."

Van Hooijdonk omschreef toenmalig NAC-directeur Mattijs Manders als een vriendje van Steijn dat ook betrokken zou zijn bij de duistere deals. Manders reageerde tegenover de NOS verbolgen. "Ik vind het totaal niet kunnen wat aan tafel bij Studio Voetbal gebeurde. De uitspraken van Van Hooijdonk zijn vals en belachelijk."