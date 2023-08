Ajax-coach Steijn spant kort geding aan om uitspraken Van Hooijdonk

Maurice Steijn spant een kort geding aan tegen Pierre van Hooijdonk na uitspraken van de oud-international in Studio Voetbal. De Ajax-trainer had de voormalige spits tot woensdagmiddag 12.00 uur de tijd gegeven om zijn uitspraak van zondagavond te rectificeren.

Van Hooijdonk beschuldigde Steijn van het sluiten van "duistere dealtjes met bevriende makelaars over spelers" in zijn periode bij NAC Breda. De analist lichtte niet toe waarom de deals "duister" waren.

Steijn reageerde met een brief van zijn advocaat Jan Kabalt, waarin hij eiste dat Van Hooijdonk zijn uitspraken op de site van de NOS én in Studio Voetbal zou terugnemen.

"Van de zijde van Van Hooijdonk is om uitstel gevraagd, maar dat verlenen we niet. We gaan door op de ingeslagen weg, dus een kort geding aanvragen", zegt Kabalt tegen De Telegraaf. Een aangifte wegens smaad en laster wordt niet uitgesloten.

Van Hooijdonk heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de kwestie. Jacqueline Smit, hoofd van NOS Sport, liet weten dat het belangrijk is dat studiogasten hun beweringen goed onderbouwen. "Dat is in deze eerste uitzending van het seizoen onvoldoende of niet gebeurd. Dat is onderdeel van de evaluatie."

Van Hooijdonk doelde in Studio Voetbal op het seizoen 2020/2021, toen Steijn trainer was van NAC. Destijds was Sydney van Hooijdonk, de zoon van de oud-voetballer, nog speler in het Rat Verlegh Stadion. De spits was niet altijd basisspeler onder Steijn, maar dat speelt volgens de analist geen enkele rol in zijn kritiek op de coach.