PSG verhuurt oud-toptalent Sanches aan Roma in uiterst hectische transferzomer

Paris Saint-Germain verhuurt Renato Sanches dit seizoen aan AS Roma. De club van trainer José Mourinho heeft ook een optie tot koop bedongen op de 25-jarige middenvelder.

In Beieren kon Sanches nooit voldoen aan de verwachtingen die hij had gewekt in dienst van Benfica. Sanches brak daar in het seizoen 2015/2016 door en verdiende als achttienjarige zelfs een plek in de EK-selectie van Portugal. Met de middenvelder als basisspeler wonnen de Zuid-Europeanen het eindtoernooi.