KNVB verzet Eredivisie-duel PSV-Go Ahead met oog op coëfficiëntenbelangen

De KNVB heeft de competitiewedstrijd van PSV tegen Go Ahead Eagles verzet van zaterdag 26 augustus naar woensdag 27 september. Dat is een direct gevolg van de kwalificatie van de Eindhovenaren voor de play-offs in de Champions League.

Het duel met Go Ahead zou precies vallen tussen de confrontaties van PSV tegen Rangers FC in. Deze wedstrijden zijn op 22 augustus (Glasgow) en 30 augustus (Eindhoven).

PSV, dat over twee duels veel te sterk bleek voor Sturm Graz, heeft nu extra tijd om zich voor te bereiden op de return tegen de Schotse topclub.

Sinds een aantal seizoenen mogen clubs in het kader van de zogeheten veranderagenda verzoeken indienen om Eredivisie-wedstrijden te verschuiven met het oog op Europees voetbal.

Destijds, toen de Eredivisie CV deze afspraak naar buiten bracht, was het streven van de Eredivisie om terug te keren in de top acht van de UEFA-coëfficiëntenlijst.

Na enkele formidabele seizoenen is Nederland inmiddels geklommen naar de vijfde plaats op de rangschikking op basis waarvan de Europese tickets worden verdeeld. Houdt de Eredivisie die plek dit seizoen vast, dan mogen er in 2025/2026 maar liefst drie teams rechtstreeks deelnemen aan de Champions League.

Slechts vijf Eredivisie-duels in een weekend

Het Eredivisie-weekend van 25 tot en met 27 augustus is met maar vijf duels flink gekortwiekt. Ook FC Twente, AZ en Ajax komen dan niet in actie.

Ajax komt sowieso uit in de play-offs van de Europa League en FC Twente en AZ liggen op koers voor deelname aan de laatste voorronde in de Conference League.