Wiegman schrijft geschiedenis door WK-finale te halen met twee landen

Bondscoach Sarina Wiegman heeft met de finaleplaats van Engeland op het WK voetbal een primeur te pakken. De 53-jarige Nederlandse is de eerste voetbaltrainer die met twee landen de WK-finale heeft bereikt.

Engeland haalde woensdag de finale van het WK door met 1-3 af te rekenen met gastland Australië. 'The Lionesses' nemen het zondag in de eindstrijd op tegen Spanje, dat in de andere halve finale met 2-1 te sterk was voor Zweden.

Wiegman is de eerste trainer ooit die de eindstrijd van het WK met twee verschillende landen heeft bereikt. Ook bij het mannenvoetbal is dit nog nooit voorgekomen. Wiegman haalde in 2019 met Nederland de WK-finale, waarin haar ploeg met 2-0 verloor van de Verenigde Staten.

Eerder is het acht trainers gelukt met hetzelfde land twee WK-finales te bereiken.

Trainers die twee WK-finales bereikten: Vittorio Pozzo (mannen Italië): 1934 en 1938

Helmut Schön (mannen West-Duitsland): 1966 en 1974

Carlos Bilardo (mannen Argentinië): 1986 en 1990

Franz Beckenbauer (mannen West-Duitsland): 1986 en 1990

Mario Zagallo (mannen Brazilië): 1970 en 1998

Even Pellerud (vrouwen Noorwegen): 1991 en 1995

Jill Ellis (vrouwen VS): 2015 en 2019

Didier Deschamps (mannen Frankrijk): 2018 en 2022

Vierde finale op rij voor Wiegman

Wiegman staat voor haar vierde finale op rij van een EK of WK. In 2017 won ze met de Oranjevrouwen EK-goud en vorig jaar presteerde ze hetzelfde met Engeland. Daarmee werd ze al de eerste vrouwencoach die het EK met verschillende landen had gewonnen.

De Haagse is met twee titels de succesvolste Nederlandse bondscoach ooit. Het is niet eerder voorgekomen dat een landgenoot met een land twee prijzen pakte op een groot toernooi. Zondag kan daar dus een derde grote titel bij komen.

Wiegman was eerder als coach al succesvol in het Nederlandse voetbal. Ze pakte in 2007 én 2012 de dubbel met respectievelijk Ter Leede en ADO Den Haag. In 2013 won ze opnieuw de KNVB-beker met ADO.