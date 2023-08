Bosz blijft kritisch ondanks simpele zege PSV op Sturm Graz: 'Maar dat is logisch'

PSV-trainer Peter Bosz blijft ook na het bereiken van de play-offs van de Champions League kritisch op zijn ploeg. Bosz vond het in de tweede wedstrijd tegen Sturm Graz (1-3) "behoorlijk goed", maar hij ziet ook genoeg verbeterpunten.

"Bij vlagen was het behoorlijk goed, maar ik heb ook een aantal dingen gezien die beter moeten. Dat is logisch", vertelde Bosz na afloop van de 1-3-zege in Graz voor de camera van Veronica.

"Met name verdedigend moeten wij ons beter organiseren. Zij werden alleen gevaarlijk toen ze de bal lukraak wegschoten. Het werd dan gevaarlijk als we 'm lieten stuiteren of de tweede bal niet hadden."

Na de 4-1-zege van vorige week zag Bosz zijn ploeg vooral stroef beginnen in Graz. Het leidde tot een tegendoelpunt van William Böving, waarna PSV wakker leek te schrikken. Via Joey Veerman, Luuk de Jong en Ricardo Pepi klaarde PSV het klusje alsnog.

"Ik denk niet dat het echt wakker schrikken was", zei Bosz. "We hebben voor de wedstrijd al geprobeerd om iedereen geconcentreerd te krijgen. In het tweede deel van de eerste helft kregen we het al onder controle en dat hebben we in de tweede helft uitgebouwd."

Onder anderen Ricardo Pepi mocht zich dankzij de comfortabele voorsprong laten zien. Foto: Getty Images

Bosz kon veel spelers rust gunnen

Bosz kon met de comfortabele voorsprong die vorige week was opgebouwd een aantal spelers rust gunnen. Zo hield hij Noa Lang en Isaac Babadi uit de basis. Smaakmaker Lang bleef zelfs de hele wedstrijd op de bank.

"Het gunnen van rust is volgens mij wel gelukt", stelde Bosz. "Zo heb ik tijdens de wedstrijd Luuk (De Jong, red.) er halverwege af kunnen halen. En ook Johan (Bakayoko, red.) en Jordan (Teze, red.) hebben veel gespeeld en kon ik wisselen."