Neymar over keuze voor Al Hilal: 'De juiste club op het juiste moment'

Neymar heeft Paris Saint-Germain dinsdag verruild voor Al Hilal omdat hij denkt "nieuwe geschiedenis" te kunnen schrijven in Saoedi-Arabië.

"Ik wil nieuwe geschiedenis schrijven en de Saudi Professional League heeft een geweldige energie", vertelt hij op X , voorheen Twitter. "Er spelen topspelers en de competitie is enorm aan het groeien. Ik denk dus dat dit de plek is waar je wil zijn."

Neymar, die voor twee jaar heeft getekend en zo'n 150 miljoen euro per jaar gaat verdienen, roemt Al Hilal om de fantastische fans. "Het is een gigantische club, de beste van Azië. Dat geeft mij het gevoel dat dit de juiste beslissing is. Al Hilal is de juiste club op het juiste moment."