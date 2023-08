Voormalig Eredivisie-speler Gosens verlaat Inter voor eerste Duitse avontuur

Robin Gosens keert na meer dan elf jaar terug naar Duitsland. In zijn geboorteland tekent de vleugelverdediger met Eredivisie-ervaring een contract bij Union Berlin.

Voor de 29-jarige Gosens wordt het zijn eerste uitdaging op het hoogste niveau in Duitsland. De verdediger, die een Nederlandse vader heeft en in de Duitse grensstad Emmerik is geboren, speelde in zijn jeugd wel in Duitsland. In 2013 pikte Vitesse hem op.