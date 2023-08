Ook duurste voetballer ter wereld Neymar vertrekt naar Saoedi-Arabië

Delen via E-mail

Neymar is de volgende sterspeler die voor de competitie in Saoedi-Arabië heeft gekozen. De Braziliaan verlaat Paris Saint-Germain en gaat naar Al Hilal, waar hij voor twee seizoenen heeft getekend.

Naar verluidt is er zo'n 90 miljoen euro exclusief bonussen met de transfer gemoeid. Volgens diverse Franse media gaat Neymar in twee jaar tijd zo'n 160 miljoen euro verdienen bij Al Hilal.

"Het is onvermijdelijk en moeilijk om afscheid te nemen van een legende van de club, die Neymar voor altijd zal zijn", reageert PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi via de clubsite .

Zes jaar geleden kwam de Braziliaanse technicus voor 222 miljoen euro over van FC Barcelona. Met dat bedrag is Neymar nog altijd de duurste speler aller tijden. "We hebben buitengewone momenten beleefd en Neymar zal altijd deel uitmaken van onze geschiedenis", vervolgt Al-Khelaïfi.