Manchester City maandenlang zonder De Bruyne: 'Een klap, een groot gemis'

Manchester City en de nationale ploeg van België moeten het de komende maanden stellen zonder Kevin De Bruyne. De 32-jarige middenvelder moet mogelijk geopereerd worden aan een zware hamstringblessure.

Al na 23 minuten in het eerste competitieduel met Burnley (0-3-zege) sloeg het noodlot vrijdag toe voor De Bruyne. "Het is een serieuze blessure", zei Josep Guardiola dinsdag op het persmoment voorafgaand aan de strijd om de Europese Super Cup tegen Europa League-winnaar Sevilla.

"We zullen in de komende dagen beslissen of een operatie noodzakelijk is, maar zeker is dat hij er een aantal maanden uit ligt. De blessure van Kevin is een klap, een groot gemis. Dat we hem lange tijd moeten missen, is echt zwaar voor ons."

"Maar we moeten vooruitkijken, want we hebben alternatieven. Kevin is onvervangbaar, maar we hebben getalenteerde spelers. Zij zullen het nu moeten laten zien."

Of Manchester City de transfermarkt opgaat om een vervanger te vinden, laat de Spaanse manager in het midden. "We zullen zien. We praten met Txiki Begiristain (technisch directeur, red.) over de mogelijkheden."

'The Citizens' kochten deze transferperiode één middenvelder: Mateo Kovacic van Chelsea. Tegenover zijn komst stond het vertrek van basiskracht Ilkay Gündogan naar FC Barcelona.

𝘈𝘩 𝘯𝘦𝘦! 🤕

Over en uit voor Kevin de Bruyne. De Belg verlaat het veld met een blessure 🩹



📺 Tune in: https://t.co/yMktjnIsIe#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/zBk81itk1z — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 11, 2023

Volgende tegenvaller voor Belgische nationale ploeg

Ook voor de Belgische nationale ploeg is het wegvallen van De Bruyne een volgende domper. Eerder liep eerste doelman Thibaut Courtois een zware kruisbandblessure op, die hem de komende maanden aan de kant houdt.

België speelt de komende maanden EK-kwalificatiewedstrijden tegen Azerbeidzjan, Estland, Oostenrijk en Zweden. Momenteel bezetten de 'Rode Duivels' de tweede plaats in groep F, op drie punten achterstand van Oostenrijk, dat één wedstrijd meer speelde.

De bovenste twee ploegen van iedere poule plaatsen zich direct voor het EK dat volgend jaar in Duitsland wordt gehouden.