PSV begint zonder Babadi en smaakmaker Lang aan return tegen Sturm Graz

PSV begint dinsdagavond zonder Noa Lang in de basis aan het duel met Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League. De 24-jarige aanvaller krijgt rust. Ismael Saibari neemt de plek van jongeling Isaac Babadi in.

PSV verdedigt op bezoek bij Sturm Graz een 4-1-voorsprong. De Eindhovenaren wonnen vorige week in de heenwedstrijd zonder veel moeite van de Oostenrijkers. Trainer Peter Bosz durft het daarom aan Lang rust te geven. De aanvaller zit wel op de bank.

Lang maakt in zijn eerste weken bij PSV een flitsende indruk. Hij scoorde in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord (1-0-zege) en zaterdag in de competitie tegen FC Utrecht (2-0-zege). Lang oogde gedurende dat laatste duel niet okselfris, waardoor Bosz hem nu spaart. Yorbe Vertessen is zijn vervanger.

Opvallend is verder de basisplaats voor Saibari, die de voorkeur krijgt boven Babadi. Laatstgenoemde begon sterk aan het seizoen en scoorde vorige week ook in de wedstrijd tegen Sturm Graz. Tegen FC Utrecht maakte Saibari een sterke indruk als invaller.

Foto: NU.nl

Aanwinst Tillman niet speelgerechtigd

Verder kent de opstelling van PSV geen verrassingen. Ibrahim Sangaré wordt met verschillende clubs in verband gebracht, maar staat gewoon in de basis. Aanwinst Malik Tillman is niet speelgerechtigd voor het duel van dinsdagavond.

Als PSV het tweeluik tegen Sturm Graz overleeft, speelt het in de play-offs van de kwalificatie voor de Champions League tegen de winnaar van het tweeluik tussen Servette FC en Rangers. In Genève verdedigen de Schotten dinsdagavond een 2-1-voorsprong.