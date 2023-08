Arsenal hengelt met Brentford-doelman Raya concurrent voor Ramsdale binnen

Arsenal heeft dinsdag de komst van David Raya afgerond. De Londense club huurt de Spaanse doelman voor een seizoen van Brentford, met een optie tot koop van naar verluidt zo'n 35 miljoen euro.

Raya blijft ook na zijn transfer actief in Londen. De voorbije seizoenen was hij de eerste doelman van Brentford. Met de club was hij eerst twee seizoenen actief in het Championship en daarna twee in de Premier League. De in Barcelona geboren Raya speelde eerder voor Blackburn Rovers en Southport.