Ajax heeft concurrent voor Brobbey binnen: Akpom voor vijf jaar naar Amsterdam

Ajax heeft woensdag de komst van Chuba Akpom afgerond. De spits komt voor zo'n 12,3 miljoen euro over van Middlesbrough en heeft in Amsterdam tot de zomer van 2028 getekend. Door bonussen kan het transferbedrag oplopen naar 14,3 miljoen euro.

De 27-jarige Akpom was vorig seizoen topscorer op het tweede niveau van Engeland. In veertig wedstrijden in het Championship scoorde hij vorig seizoen 28 keer. De spits was zodoende een belangrijke speler bij zijn club Middlesbrough. De club haalde de halve finales van de play-offs om promotie naar de Premier League. Die ging over twee duels verloren tegen Coventry City.