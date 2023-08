Kökçü vraagt na valse start bij Benfica om geduld: 'Geef me even de tijd'

Orkun Kökçü heeft maandag een valse competitiestart beleefd met Benfica. De voormalige Feyenoord-middenvelder verloor met zijn nieuwe club met 3-2 van Boavista. Na afloop gaf Kökçü aan dat hij nog even de tijd nodig heeft om te wennen.

"Ik moet me nog aanpassen, alles is nog steeds nieuw", zei Kökçü, die vijf minuten voor tijd werd gewisseld. Zijn oud-Feyenoord-ploeggenoot Róbert Bozeník deed Benfica met twee goals pijn. Het winnende doelpunt maakte de Slowaak diep in blessuretijd.

"Het is voor het eerst dat ik buiten Nederland speel. Ik ben nog aan het uitzoeken hoe ik moet spelen en wat mijn rol is, zowel binnen als buiten het veld. Geef me nog even tijd om de echte Orkun te laten zien."