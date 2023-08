Mancini verwijt bondsvoorzitter zijn vertrek bij Italië: 'Hij had me kunnen houden'

Roberto Mancini heeft dinsdag gereageerd op zijn vertrek als bondscoach van Italië. Volgens de 58-jarige trainer is het vooral te wijten aan bondsvoorzitter Gabriele Gravina, die zich te veel met de stafsamenstelling zou hebben bemoeid.

"Hij had me kunnen houden als hij had gewild. Maar hij probeert al een jaar lang een revolutie in mijn staf teweeg te brengen", stelt Mancini tegenover de Italiaanse krant La Repubblica.

Gravina zou onder anderen Leonardo Bonucci aan de staf van de oud-trainer van onder meer Manchester City hebben willen toevoegen. Eerder gebeurde dat al met oud-doelman Gianluigi Buffon. Mancini wilde juist zelf beslissen over de samenstelling van zijn staf.

"Ik heb hem verteld dat hij hooguit een paar nieuwe gezichten aan de staf kon toevoegen. Hij kon niet zomaar twee leden weghalen uit een succesvolle staf. Ik zou degene moeten zijn die beslist over een eventuele wisseling in de staf."

Met name de timing van zijn ontslag leverde Mancini kritiek op. Hij was met Italië pas twee duels onderweg in de kwalificatiereeks voor het EK 2024 in Duitsland. De Italianen pakten uit de eerste twee duels slechts drie punten en stonden in september zodoende voor cruciale kwalificatieduels met Noord-Macedonië en Oekraïne.

"Had ik eerder ontslag moeten nemen? Misschien. Maar ik heb de ploeg achtergelaten met 25 dagen tot de eerstvolgende wedstrijd. Niet met nog maar drie dagen."

Roberto Mancini was van 2018 tot 2023 bondscoach van Italië. Foto: Getty Images

Mancini wilde clausule in zijn contract schrappen

Mancini stelt verder dat hij een clausule in zijn contract wilde schrappen. Die maakte dat de Italiaanse voetbalbond hem zou kunnen ontslaan als hij zich niet voor het EK 2024 zou kwalificeren. "Dat wilde ik alleen om de komende maanden wat rust te hebben. Het is duidelijk dat ik zou zijn vertrokken als we ons niet hadden gekwalificeerd."

Mancini werd in 2018 bondscoach van Italië. In 2021 kroonde hij zich met de nationale ploeg tot Europees kampioen. Een jaar later ontbrak Italië op het WK in Qatar door een nederlaag tegen Noord-Macedonië in de kwalificatiereeks.

Mancini lijkt bondscoach van Saoedi-Arabië te worden. Luciano Spalletti geldt als voornaamste kandidaat om Mancini op te volgen. De 64-jarige trainer werd vorig seizoen verrassend kampioen met Napoli.