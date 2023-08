Ten Hag verwacht meer van United na moeizame eerste zege: 'We kunnen beter'

Manchester United-manager Erik ten Hag was maandagavond ondanks de zege op Wolverhampton Wanderers (1-0) kritisch op zijn ploeg. Het elftal van de Nederlandse trainer kwam in de eerste Premier League-wedstrijd van het seizoen met de schrik vrij.

"We zijn erg blij met de winst, maar we kunnen beter", zei Ten Hag tegen de BBC. "Er zijn geen makkelijke wedstrijden in de Premier League en al helemaal niet tegen Wolves. Maar zeker aan de bal moeten we in de volgende wedstrijd beter zijn. We hebben laten zien dat we dat kunnen. Zowel vorig seizoen als in de voorbereiding."