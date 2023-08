Memphis is met schitterende pegel in de kruising goud waard voor Atlético

Memphis Depay heeft Atlético Madrid aan de overwinning geholpen tegen Granada. Mede door een verwoestende uithaal van de invaller won de Spaanse topclub de eerste wedstrijd van het La Liga-seizoen: 3-1.

Atlético had in de tweede helft bij een 1-1-stand veel moeite met Granada, maar Memphis brak de ban in het Wanda Metropolitano. De Oranje-international schoot vanaf 30 meter in de kruising van het doel van keeper André Ferreira.