Jong PSV opent seizoen met debutant Tillman en minieme zege op Telstar

Jong PSV is het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie maandag begonnen met een 1-0-zege op Telstar. Op trainingscomplex De Herdgang maakte PSV-aanwinst Malik Tillman zijn eerste speelminuten. Jong AZ won met 1-0 van de beloften van FC Utrecht.

Al vroeg in de wedstrijd leek Telstar via Youssef El Kachati op voorsprong te komen, maar de spits stond volgens de grensrechter in buitenspelpositie. Voor rust kregen de bezoekers de meeste kansen, maar ze kwamen niet tot scoren.

Hoewel Jong PSV ook in de tweede helft niet veel indruk maakte, kwam de ploeg na 69 minuten via aanvoerder Jason van Duiven alsnog op 1-0-voorsprong. De Eindhovenaren gingen nog op zoek naar een tweede treffer, maar de gewenste goal bleef uit.

In Alkmaar werd de seizoensopener tussen de twee beloftenteams gewonnen door de thuisploeg. Jayden Addai tekende op slag van rust voor de 1-0, na een ongelukkige fout in de achterhoede van de Domstedelingen.

Afgelopen weekend werden de eerste wedstrijden in de Eerste Divisie gespeeld. Degradant FC Groningen walste in eigen huis over Jong Ajax heen met een 4-1-zege. Het duel tussen SC Cambuur en FC Emmen eindigde in 2-2.