Vitesse verkoopt Wittek aan Bochum van Letsch en haalt Pinto als vervanger

Maximilian Wittek vertrekt per direct bij Vitesse en wordt vervangen door Mico Pinto, die transfervrij overkomt van Sparta Rotterdam. De 27-jarige Wittek ruilt Arnhem in voor de Bundesliga-club VfL Bochem en wordt daar herenigd met oude bekende Thomas Letsch.

Wittek stapte drie jaar geleden transfervrij over van de Bundesliga 2-club Greuther Fürth naar Vitesse. Hij groeide in het GelreDome uit tot een vaste kracht. In totaal speelde hij liefst 111 wedstrijden voor de Arnhemmers. Na zijn sterke Europese optredens groeide de Duitser uit tot 'Mister Conference League' en werd hij Europees topscorer aller tijden van Vitesse.

Naast Letsch treft Wittek ook oude bekende Matús Bero, die eerder transfervrij van Vitesse naar Bochum ging. Wittek had alle lange tijd de wens om in de Bundesliga te spelen, nadat hij tussen 2014 en 2020 op het tweede niveau van Duitsland uitkwam. "Met mijn transfer naar de Bundesliga gaat er een langgekoesterde wens in vervulling", zegt Wittek op de site van de club.

"Ik heb een prachtige tijd gehad bij Vitesse, waar ik me altijd enorm thuis heb gevoeld", vervolgt Wittek. "We hebben mooie prestaties neergezet, zoals het speciale avontuur in de Conference League en het bereiken van de bekerfinale."

Vlak nadat Vitesse de transfer van Wittek bekendmaakte, kondigde de Eredivisionist de komst van Pinto aan. De Luxemburgse international tekent in Arnhem een contract voor twee seizoenen. De dertigjarige linksback is een ervaren vervanger, die in totaal liefst 120 Eredivisie-duels achter zijn naam heeft staan.