Ajax-coach Steijn eist dat Van Hooijdonk 'duistere deals'-uitspraak terugneemt

Maurice Steijn heeft Pierre van Hooijdonk maandag in een brief van zijn advocaat gesommeerd zijn uitspraken in Studio Voetbal te rectificeren. De oud-international beschuldigde Steijn van het sluiten van "duistere transferdeals" in zijn periode bij NAC Breda.

Dat bevestigen Ajax en advocaat Jan Kabalt aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf. De woordvoerder van Ajax meldt dat de club Steijn volledig steunt.

In het voetbalprogramma van de NOS beschuldigde Van Hooijdonk de Ajax-trainer van het sluiten van "duistere dealtjes met bevriende makelaars over spelers". De oud-spits lichtte niet toe waarom de deals "duister" waren.

Van Hooijdonk wees daarbij op het seizoen 2020/2021, toen Steijn trainer was van NAC. Toen was zijn zoon Sydney van Hooijdonk nog speler in het Rat Verlegh Stadion. De spits was niet altijd basisspeler, maar dat speelt volgens de analist geen enkele rol.

Steijn zou volgens Van Hooijdonk onder voormalig NAC-directeur Mattijs Manders de 'duistere deals' hebben kunnen sluiten. Foto: Pro Shots

'Uitspraken Van Hooijdonk volledig uit de lucht gegrepen'

"Deze beschuldigingen raken kant noch wal", zegt Kabalt tegen NU.nl. "Ze zijn volledig uit de lucht gegrepen. We willen dat Van Hooijdonk op korte termijn zijn uitspraken rectificeert. Zowel op de site van de NOS als de eerstvolgende uitzending waarin hij te zien is."

"Dat kan komende zondag bij Studio Voetbal zijn. Maar misschien bepaalt de NOS wel dat hij de eerstkomende tijd niet in het programma mag verschijnen."

Jacqueline Smit, hoofd van NOS Sport, laat weten dat het belangrijk is dat studiogaten hun beweringen goed onderbouwen. "Dat is in deze eerste uitzending van het seizoen onvoldoende of niet gebeurd. Dat is onderdeel van de evaluatie", zegt ze op de site van de NOS.

Toenmalig NAC-directeur Matthijs Manders werd door Van Hooijdonk omschreven als een vriendje van Steijn die betrokken zou zijn bij de duistere deals. Manders reageert bij de NOS verbolgen. "Ik vind het totaal niet kunnen wat aan tafel bij Studio Voetbal gebeurde. De uitspraken van Van Hooijdonk zijn vals en belachelijk."

Als van Hooijdonk zijn uitspraken niet rectificeert, dan volgt volgens de advocaat van Steijn een kort geding. De Ajax-coach overweegt daarnaast ook aangifte te doen tegen Van Hooijdonk wegens laster en smaad.