Boca Juniors verlost Bullaude van uitzichtloze situatie bij Feyenoord

Ezequiel Bullaude ruilt Feyenoord op tijdelijke basis in voor Boca Juniors. De aanvallende middenvelder wordt voor een jaar verhuurd aan de Argentijnse club.

Boca Juniors heeft de komst van Bullaude maandag bevestigd. Het is onduidelijk of de 35-voudig kampioen bij de huurdeal een koopoptie heeft bedongen.

De 22-jarige Bullaude maakte vorig jaar voor ongeveer 2 miljoen euro de overstap van het Argentijnse Godoy Cruz naar Feyenoord. De rechtspoot kwam tot vijftien wedstrijden voor de Rotterdamse club. Bij de meeste duels was hij invaller.

Bullaude werd afgelopen seizoen landskampioen met Feyenoord. In totaal deed hij negen Eredivisie-duels mee, waarin hij niet wist te scoren en één assist gaf. De Argentijn ligt nog tot de zomer van 2027 vast in De Kuip.

Trainer Arne Slot gaf onlangs aan dat Bullaude moeite had zich aan te passen aan het leven in Nederland. "Eerst met de taal en ook wel met de omstandigheden hier", zei de coach over Bullaude. "Hij kon zich niet heel goed verstaanbaar maken naar zijn medespelers en de technische staf. Dat ging vrij moeizaam."