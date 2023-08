Feyenoord-verdediger Nieuwkoop twee duels geschorst na rood tegen Fortuna

Feyenoord kan twee competitieduels niet over Bart Nieuwkoop beschikken. De Rotterdamse club is maandag akkoord gegaan met het voorstel van de aanklager betaald voetbal van drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Ook FC Volendam-spits Robert Mühren moet twee duels toekijken.

Nieuwkoop kreeg zondag in het thuisduel met Fortuna Sittard (0-0) in de eerste helft een gele kaart van scheidsrechter Rob Dieperink voor een overtreding op Iñigo Córdoba. Nadat Dieperink op advies van de VAR de tv-beelden had teruggekeken, besloot hij de gele kaart om te zetten in een rode.

Feyenoord en Nieuwkoop hebben het voorstel van de KNVB geaccepteerd. De verdediger mist zodoende de stadsderby tegen Sparta Rotterdam op Het Kasteel (20 augustus) en het thuisduel met promovendus Almere City FC (27 augustus).

Trainer Arne Slot gaf na afloop aan dat hij kon leven met het besluit van de arbitrage. "Hij gleed wat uit", zei Slot over Nieuwkoop. "Je kan je afvragen of het noodzakelijk was om er hier zo kort op te zitten. Toen ik de overtreding zag dacht ik wel: oh, chips! En dat bleek terecht."

Nieuwkoop keerde onlangs na twee jaar bij het Belgische Union Saint-Gilloise terug bij Feyenoord. Slot gaf de back tegen Fortuna de voorkeur boven Marcus Pedersen. De verwachting is dat de Noor nu weer een kans in de basis krijgt.

Robert Mühren druipt af na zijn rode kaart tegen Vitesse. Foto: ANP

Mühren ook twee duels bestraft

Mühren is voor twee wedstrijden geschorst voor zijn rode kaart in de thuiswedstrijd van FC Volendam tegen Vitesse afgelopen vrijdag. De aanvaller kwam in de blessuretijd van de eerste helft met gestrekt been in op het been van Mathijs Tielemans.

De aanklager betaald voetbal van de KNVB deed Mühren een voorstel van drie duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk. FC Volendam gaat daarmee akkoord, laat een woordvoerder weten.