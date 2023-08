Ajax met reserves Berghuis, Forbs en Klaassen onderuit in oefenduel met Go Ahead

De reserves van Ajax hebben maandag in een oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles weinig indruk kunnen maken. De B-ploeg verloor op sportcomplex De Toekomst met 0-1.

Ajax trad tegen Go Ahead Eagles aan met spelers die vooralsnog niet veel aan spelen toekomen onder Maurice Steijn. Zo begonnen zomeraanwinst Carlos Forbs Borges, Owen Wijndal, Davy Klaassen en Jorge Sánchez in de basis.

Ook Steven Berghuis (geschorst in de eerste drie Eredivisie-duels) had een basisplek. Diant Ramaj verdedigde het doel. De doelman is door de blessure van Gerónimo Rulli een plekje opgeschoven in de pikorde onder de lat.

Ramaj moest al voor rust een doelpunt incasseren tegen Go Ahead, dat zondag nog in actie kwam tegen AZ (5-1-nederlaag) en dus ook met een B-ploeg aantrad. Thibo Baeten profiteerde met de 0-1 optimaal van balverlies van Berghuis in de opbouw.

In het restant van de wedstrijd kreeg Ajax zonder te domineren kansen op de 1-1, maar die kansen werden niet benut. In de omschakeling verzuimde Go Ahead bovendien de 0-2 te maken.